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Rize'de taraftarlardan bayrak ve afiş kampanyası

Aytekin KALENDER/RİZE, ()  Spor Toto 1'inci ligde liderliğini sürdüren Çaykur Rizespor'da yeniden Spor Toto Süper Lig'e dönme heyecanı yaşanmaya başlandı. Taraftarlar İyidere ilçesinde 'İyidere Rizesporludur', 'Bu şehrin takımı...

Rize'de taraftarlardan bayrak ve afiş kampanyası

Aytekin KALENDER/RİZE, () 

Spor Toto 1'inci ligde liderliğini sürdüren Çaykur Rizespor'da yeniden Spor Toto Süper Lig'e dönme heyecanı yaşanmaya başlandı. Taraftarlar İyidere ilçesinde 'İyidere Rizesporludur', 'Bu şehrin takımı Rizespordur' yazılı pankartlar astı. Kampanyaya dönüşen afişler şehrin her yanına asılmaya başlandı. 
Ligde zirvede yer alan ve Süper Lig'e 1 yıl aradan sonra yeniden yükselmeyi hedefleyen Çaykur Rizespor'da taraftarlarda hazırlığa başladı. Rize'nin batı yönünden girişinde yer alan İyidere ilçesi, takıma destek pankartları ile donatıldı. Taraftarlar İyidere ilçesinde 'İyidere Rizesporludur', 'Bu şehrin takımı Rizespordur' yazılı pankartlar astı. Kampanyaya dönüşen afişler şehrin her yanına asılmaya başlandı. 
"BİZİM GÖNLÜMÜZDE SADECE RİZESPOR VAR"
İyidere ilçesinde pankartları astıran Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi işadamı Saffet Mete, bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yürüdüklerini belirterek şöyle dedi:
"Bizler 'Tertemiz takım, tertemiz taraftar' akımı başlattık. Herkesten destek bekliyoruz. Taraftarlarımızla beraber İyidere ilçemizden başladığımız ve bütün şehrimizi kapsayacak 'Rize Rizesporludur', 'Bu şehrin takımı Rizespordur' sloganlarını her yerde paylaşıyoruz. Bu sosyal mesaja herkesi destek olmaya davet ediyoruz. Bizim gönlümüz de sadece Rizespor vardır, sadece onun için atar kalbimiz. Bu şehirde yaşayan bu şehirle bağı olan herkesin Rizespor’a destek verme zamanıdır. Herkes maça gelerek bu renklere destek vermelidir. Bütün esnafımızdan ricamız iş yerlerinin camlarına Rizespor bayrağı asmalarıdır. Biz birlikte daha güçlüyüz."

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