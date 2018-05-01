Rıza Kayaalp, 8'inci kez Avrupa şampiyonu

Kayaalp, Hamza Yerlikaya'nın rekoruna ortak oldu

Ekrem Öztürk, bronz madalya kazandı

Bakan Bak'tan milli sporculara tebrik

DAĞISTAN,()

Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur'u mağlup ederek altın madalya kazandı ve Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğu rekorunu egale etti.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Kaspiysk kentinde bulunan Ali Aliyev Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında üst üste 9'uncu kez final müsabakasına çıktı. Geçen yıl üçüncü olan Rus rakibini 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etmeyi başaran Rıza Kayaalp, üst üste 7, toplamda ise 8'inci Avrupa şampiyonluğunu kazandı ve "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale etti.

Rıza'nın altın madalya kazandığı 130 kiloda bronz madalyaların sahipleri ise Rumen Alin Alexuc Ciurariu ve Gürcü Iakobi Kajaia oldu.

EKREM ÖZTÜRK'TEN BRONZ MADALYA

Öte yandan şampiyonada grekoromen stil 55 kiloda mücadele eden Ekrem Öztürk, bronz madalya kazandı.

Ali Aliyev Spor Salonu'ndaki müsabakada milli güreşçi Ekrem Öztürk, bronz madalya için Bulgar Nedyalko Petrov'un karşısına çıktı. Ekrem Öztürk, 4-0 geriye düşmesine rağmen henüz 2 dakika dolmadan Petrov'u 12-4 teknik üstünlükle yenerek bronz madalyaya uzandı.

BAKAN BAK'TAN MİLLİ SPORCULARA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ile bronz madalya elde eden Ekrem Öztürk'ü tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i ve 55 kiloda bronz madalya elde eden Ekrem Öztürk'ü tebrik ediyorum. Bu organizasyonda kürsünün en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşımızı okutan ve 8'inci kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp kardeşime kariyerinin devamında başarılar diliyorum. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimiz ile sporcularımızın ailelerini de kutluyorum."