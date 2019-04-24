Rıza Çalımbay: VAR sistemi faydalı

İZMİR, ()

TÜRK futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Rıza Çalımbay, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen, "Türk Futbolu ve Değişim Süreci" konulu söyleşiye konuk oldu. Söyleşi öncesi Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ı makamında ziyaret eden Rıza Çalımbay, daha sonra EÜ Kültür Sanat Evi'nde düzenlenen söyleşide Video Hakem Uygulaması'nın (VAR) Türk futboluna faydası olduğuna inandığını söyledi.

Çalımbay, "Ben, yeni getirilen bu sistemin Türk futbolu açısından önemli olduğunu düşünüyorum. İlk başlarda sistemden kaynaklı hatalar elbette olacaktır ancak Türk hakemlerini rahatlatan bu sistem şaibeli olan birçok pozisyonun tekrar izlenebilmesinden ötürü doğru karar vermek için önemli bir yöntem" dedi.

VAR'ın hatayı en aza indirmek için kurulan bir sistem olduğunu belirten teknik direktör Çalımbay, "Hem hakem arkadaşlarımızın işini kolaylaştırdı, hem de futbol severlerin tepkilerini aza indirdi. Yeni alışmaya çalıştığımız bir yöntem olduğu için pozisyonların tekrar izlenilmesine rağmen hatalı kararlar verilebiliyor. Fakat önümüzdeki dönemlerde sistemin oturacağına inanıyorum" diye konuştu.

Altyapı futbolcularının psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Çalımbay, destek ve şans verilmesi halinde genç oyuncuların başarılı olabileceğini söyledi. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Rıza Çalımbay, futbolda liderlik vasfı, yabancı dil öğrenme ve işini çok sevmenin başarıyı getireceğini dile getirdi.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Timuçin Gençer, söyleşinin sonunda Rıza Çalımbay'a plaket verdi. Çalımbay daha sonra Ege Üniversitesi Televizyonu'na konuk oldu.

(FOTOĞRAFLI)