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Rıza Çalımbay: Kritik maçlar oynayacağız

SPOR 29.01.2020, 16:48
Rıza Çalımbay: Kritik maçlar oynayacağız
DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalan haftalarda kritik maçlar oynayacaklarını belirterek, "Bu maçlar da Gaziantep maçıyla başlıyor. Gaziantep maçından çok iyi bir şekilde dönmemiz gerekiyor. Her şeyin farkındayız" dedi.
Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Arouna Kone, Fernando Andrade ile hafif sakatlığı bulunan Ziya Erdal, Aaron Appindangoye ve izinli Erdoğan Yeşilyurt idmana katılmadı.
Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, ligde 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının artık bundan sonra maçların kolay olmayacağını gösterdiğini belirtti. Karşılaşmada ofsayt gerekçesiyle gollerinin iptal edildiğini hatırlatan Çalımbay, "Anlamadığımız şey, hem Gençlerbirliği maçında hem de bu maçta VAR'ın bize yaptığı. Gençlerbirliği maçında da çizgiyi yanlış çizdiler, bunda da ofsaytla alakası olmayarak golümüzü iptal ettiler. Orada yediğimiz gol, burada da attığımız gol VAR'dan döndü" dedi.
'VAR'I İYİ KULLANMAK GEREKİYOR"
Faal hakemlerin VAR'ın başına geçmemesi gerektiğini savunan Çalımbay, "Bu kadar basit değil, ofsaytla alakası yok. Orta hakem golü vermiş, yan hakem bayrak kaldırmamış, hiçbir şey yok yani. Aynısını bize Alanyaspor maçında yapabilirlerdi, golü atalım ondan sonra da VAR'a gidin. Niye onu yapmıyorsun, bunu yapıyorsun. VAR'ı iyi kullandığımız zaman çok iyi bir şey. Ama maalesef kullanamadığımız zaman biz çok mağdur olduk bu sene. Diğer takımlar da mağdur oldu, iyi bir şekilde kullanmak gerekiyor. Biz bunları kapattık, geldi gitti ama biraz daha dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.
'KONE 3-4 HAFTA SAHADALARDAN UZAK KALACAK'
Ligde kalan haftalarda kritik maçlar oynayacaklarını vurgulayan Çalımbay, "Bu maçlar da Gaziantep maçıyla başlıyor. Gaziantep maçından çok iyi bir şekilde dönmemiz gerekiyor. Her şeyin farkındayız. Geçen hafta çok sakatımız ve cezalı arkadaşlarımız vardı. Onlar da bize katılacaklar, daha da altenatifli bir kadro ile Gaziantep'e gideceğiz. Kone'nin sakatlanması bizim için dezavantaj oldu, en az 3-4 hafta yok. Şimdi tek yapacağımız şey oradan iyi bir şekilde dönmek. Biz her şeyin farkındayız" ifadelerini kullandı.
TRAORE BURSASPOR'A KİRALANDI
Transfer çalışmalarının devam ettiğini de söyleyen Çalımbay, "Bir sürü arkadaş bulduk ama bazı nedenlerden dolayı olmadı. İnşallah bitene kadar mutlaka 2 oyuncu getireceğiz. Defans ve öne oyuncu alacağız. Hem kupayı, hem ligi götürmek istiyorsak iyi ve sağlam bir kadromuz olacak. Abdou Razack Traore de Bursaspor ile anlaştı, ona da hayırlı olsun. İnşallah çok başarılı olacaktır ve tekrar buraya dönecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Rıza Çalımbay'ın açıklamaları
- Antremandan detaylar
 

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