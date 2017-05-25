Rıza Çalımbay: Kasımpaşa maçı benim için ayrı

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kasımpaşa takımı benim kurduğum, sezon başı antrenmanlarını yaptığım bir takım. Herkes 'Rıza hoca tanıyor' diyor ama öyle değil. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Kasımpaşa maçı benim için çok önemli, ayrı bir maç" dedi.Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklama yaptı. Antalyaspor'da göreve başladığında takımın ligde kalmayı hedeflediği sıkıntılı dönemi aştıktan sonra iyi bir konuma geldiklerini anlatan Çalımbay, şu anda Avrupa kupalarına katılma hedefinin konuşulmasının gurur verici olduğunu söyledi. Kötü günleri geride bırakmak için gece gündüz yoğun mesai harcadıklarını aktaran Çalımbay, "Kötü günleri unutmamak gerekiyor. Buralara geldikten sonra havaya girmemek, ayağımızın sağlam basması gerekiyor. Hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl için bu seneyi ders alıp ona göre hareket etmek gerekiyor" diye konuştu."İKİ MAÇI DA KAZANMALIYIZ"Ligde kalan iki maçı da kazanmaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, transfer çalışmalarına başladıklarını, yönetimle yaptığı toplantılarda gelecek ve gidecek futbolcuları değerlendirdiklerini vurguladı. Transfer programını ligdeki iki maçın oynanmasının ardından belirleyeceklerine dikkati çeken Çalımbay, sezon sonunda Avrupa'ya katılma durumunun henüz belli olmadığını, Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonucu beklediklerini belirtti. Kalan iki maçı kazanmanın önemine değinen Çalımbay, "Durumumuz bize bağlı değil. Bize bağlı olan maçlarımızı kazanmak. Bu sezon yaptığımız şampiyonluğa değer. Biraz şanslı olsaydık belki daha önce durumumuzu belirleyebilirdik" dedi."KASIMPAŞA MAÇI ÖNEMLİ"Kasımpaşa maçının önemine dikkati çeken Çalımbay, şunları söyledi:"Tek hedefimiz Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa maçı benim için çok önemli, ayrı bir maç. İlk maçı oynadık, kazandık. İkinci maçı da kazanmak istiyoruz. Çünkü hedefimiz var. Kasımpaşa takımı benim kurduğum, sezon başı antrenmanlarını yaptırdığım bir takım. Hedef konusunda anlaşamadığımız için ayrıldığım bir takım. Herkes 'Rıza hoca tanıyor' diyor ama öyle değil. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Mutlaka kazanmamamız gereken bir maç. Takımıma güveniyorum. Bu engeli de çok iyi aşacağız. Bütün amacımız kalan iki maçı kazanıp önümüzdeki yılın planını bitirip hedefi çok yüksek olan takım kurmak."CASTRO TRANSFERİKasımpaşa'dan Castro'nun Antalyaspor'a transfer olacağı iddialarına ilişkin soru üzerine ise Rıza Çalımbay," Ligde durumumuz belli değil. Gelecek gidecek arkadaşlarımız var. Ne Castro ne de başka birisiyle görüşmedik. Yönetimle oyuncular hakkında görüşüyoruz. Şu anda kimseyle ne görüştük ne de anlaşmamız var. Avrupa'ya gitme imkanımız var ama bize bağlı değil. Bazı şeyleri beklememiz gerekiyor" dedi.MOTTA'NIN DURUMUMotta'nın sezon sonunda ailevi nedenlerden dolayı takımdan ayrılmak istediğini de anlatan Çalımbay, Brezilyalı futbolcuyla hem kendisinin hem de kulüp başkanının görüştüğünü dile getirdi. Motta'nın sıkıntılı günler geçirdiğini, futbola yeniden dönmesinin de mucizevi olduğunu belirten Rıza Çalımbay, futbolcunun fikrini değiştirip, Antalyaspor'da kalmaya karar vermesinin kendilerini sevindireceğini söyledi. Kasımpaşa maçında Sandro'nun cezası nedeniyle oynayamayacağını aktaran Çalımbay, Danilo ile El Kabir'in de sakatlıkları nedeniyle durumlarının henüz belli olmadığını kaydetti. Rıza Çalımbay, Sandro'nun yerine Zekiye'ye görev vermeyi düşündüğünü dile getirdi.

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