RIZA ÇALIMBAY'IN TRANSFER LİSTESİ

Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, yaptığı basın toplantısında transfer etmek istediği isimleri açıkladı. Bordo mavili ekibin başına geçtikten sonra takımı ayağa kaldıran ve yükselişe geçmesini sağlayan Rıza Çalımbay, Novak ve Remy isimlerini gündemlerine aldıklarını söyledi.

Trabzon Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde basın toplantısı düzenleyen tecrübeli teknik adam, Atiker Konyaspor ile oynayacakları kupa maçına hazır olduklarını söyledi. İlk maçta alınan 1-0'lık yenilgiyi telafi etmek için en iyi kadrolarıyla sahaya çıkacaklarını söyleyen Rıza Çalımbay, taraftarlardan da destek istedi. Maçın 120 dakika oynama ihtimalini de düşüdüklerini öne süren Çalımbay, her şeye hazırlıklı olduklarını söyledi.

Basın mensuplarının transfer hakkındaki sorularını da yanıtlayan Rıza Çalımbay, kampa kadar transferlerin yetişmesini istediğini fakat bunu başaramadıklarını söyledi. Novak ve Remy hakkındaki söylentileri de doğrulayan Rıza Çalımbay, listenin başında bu iki oyuncunun olduğunu ifade etti.

Tecrübeli çalıştırıcı tüm takımların takviye yaptığını, eksiklerini giderdiğini belirtirken kendilerinin de bu işi kulüp bütçesini zora sokmadan yapmaları gerektiğini savundu. Mas'ın yerine bir sol bek, Volkan ve Bongonda'nın yerine de bir oyuncu almak istediklerini belirten Çalımbay, Novak ve Remy transferlerinin olumsuz sonuçlanması durumunda alternatif isimlerin de olduğunu söyledi.

Ligin ilk yarısında Burak Yılmaz'ın sakatlandığı dönemde gol yollarında sıkıntı çektiklerine de vurgu yapan Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz hakkındaki transfer iddiaları konusuna da değindi. Burak'ın Türkiye'nin en iyi golcülerinden biri olduğunu hatırlatırken iyi bir sezon geçirdiğini ve tekliflerin geldiğini de doğruladı. Fakat Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın gitmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Çalımbay, Trabzonspor'un Burak Yılmaz'a ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın hafif bir sakatlığı olduğunu ve riske etmemek için Atiker Konyaspor ile oynanacak kupa maçında oynatmayacağını söyledi. http://canlibahisuzmani.org/casinodunya/ ve online bahis sitesi piabet siteleri üzerinde maçlara açılan en yüksek oranları bulabilir, yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.