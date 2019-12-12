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Rıza Çalımbay: Galatasaray maçı gibi hatalara maruz kalmak istemiyoruz

DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçına hakem Ali Palabıyık'ın atanmasıyla ilgili, "Galatasaray maçında bize göre olmaması gereken şeyler vardı. Bu maç da kritik maç, herkesi ilgilendiren bir maç. Onun...

SPOR 12.12.2019, 13:11
DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçına hakem Ali Palabıyık'ın atanmasıyla ilgili, "Galatasaray maçında bize göre olmaması gereken şeyler vardı. Bu maç da kritik maç, herkesi ilgilendiren bir maç. Onun için bu maçta inşallah aynı hatalara maruz kalmayız" dedi.
Süper Lig'in 15'inci haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerindeki idman teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla antrenman tamamlandı. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ve Caner Osmanpaşa antrenmana katılmadı. Hafif sakatlığı nedeni ile 2 gündür takımdan ayrı çalışan Mert Hakan ise çalışmada yer aldı. Bu arada, Sivasspor'un antrenmanını işitme engelliler lisesi öğrencileri ziyaret etti. Kırmızı-beyazlı futbolcular ve teknik heyet öğrencilerle bir araya gelip ziyaretleri için teşekkür etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
"GALATASARAY MAÇI GİBİ HATALARA MARUZ KALMAK İSTEMİYORUZ"
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçına hakem Ali Palabıyık'ın atanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rıza Çalımbay, "Başkanımız da açıklama yaptı, aklımızda kalan Galatasaray maçı. Bize göre tabii orada olmaması gereken şeyler vardı. Bu maç da kritik maç, herkesi ilgilendiren bir maç. Onun için bu maçta inşallah aynı hatalara maruz kalmayız. Hakikaten oyuncumuzun atılması, 10 kişi kalmamız Galatasaray gibi bir takıma karşı bizim için çok büyük dezavantaj oldu. Benim kişi olarak en çok beğendiğim, saygı duyduğum bir arkadaşımız ama hakemlik bambaşka bir şey. Onun için buradaki maç çok kritik bir maç. Onun da, bizim de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde mağdur olmayalım. Bizim tek istediğimiz o; başka hiçbir isteğimiz yok. Bugüne kadar hakemlerle ilgili bir şeyimiz olmadı. Şu anda ligde belki de penaltı kullanmayan tek takım biziz, penaltı pozisyonlarımız da var. Hiçbir tanesini gündeme getirmiyoruz artık, konuşmuyoruz bile ama bu maç bizim için dönüm maçı. Galatasaray maçı gibi hatalara maruz kalmak istemiyoruz. Tek şeyimiz şu maçın doğru düzgün yönetilmesi" dedi.
KARİYERİNDEKİ 500'NCÜ MAÇI
Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe maçıyla 500'üncü maça çıkacağının hatırlatılması üzerine Çalımbay, "Kariyerimde 500'üncü maça çıkacağım, o da Fenerbahçe maçına denk geldi. Benim için Sivas ayrı bir yer. Sorumluluğum çok çok farklı. Burada çok başarılı olmak istiyorum. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.
"HAKAN'IN OLMAMASI DEZAVANTAJ"
Hakan Arslan'ın cezası nedeniyle karşılaşmada oynamayacak olmasının kendileri için dezavantaj olacağını ifade eden Çalımbay, "Hakan Arslan cezalı durumda, bu bizim için çok büyük dezavantaj oldu. Caner Osmanpaşa'nın bir sıkıntısı var, bugün antrenmanda yer almayacak. Mert Hakan Yandaş'ı bugün deneyeceğiz. Bunun gibi sıkıntılarımız var. İnşallah hakem arkadaşlarda da sıkıntı yaşamayız" dedi.
Taraftarların maça ilgisinin yoğun olduğunu, karşılaşmanın iki taraf için de zor geçeceğini dile getiren Çalımbay, "Taraftarımızın önünde kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızın sadece bu maça değil her maçımıza gelmesi gerekiyor, bizim yanımızda olması gerekiyor. Onlar ayrı bir güç" ifadelerini kullandı.

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