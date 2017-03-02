Rıza Çalımbay: Galatasaray'ın zaafları var, ona göre hareket edeceğiz

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçının Antalyaspor camiası için önemli olduğunu belirterek, "Final maçı kadar önemli. Galatasaray iyi bir takım, zaafları, kötü yönleri de var. Ona göre hareket edeceğiz" dedi.Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atilla Konuk Tesisleri'nde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında Galatasaray maçı hazırlıkları hakkında değerlendirmede bulundu. Ligi ilk 10 takım içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini anlatan Çalımbay, şu ana kadar çok güzel performans çizdiklerini dile getirdi. Ligin uzun maraton olduğunu ve zaman zaman istemedikleri sonuçlar aldıklarını aktaran Çalımbay, "Önemli olan yaşanan kötü şeylerden ders alıp bir daha yapmamak, son oynadığımız maçta beklemediğimiz, istemediğimiz performans olduğu için üzgünüz. Futbolcu arkadaşlarımıza hatalarımızı gösterdik" dedi.Çok kritik ve önemli maçlar oynayacaklarını vurgulayan Çalımbay, "Hedefleri belirleyecek telafisi olmayan maçlar var. Bu maçları en iyi şekilde bitirmek için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu süreçte istemediğimiz şeyler de var. Eto'o cezalı, El Kabir sakat, Motta ülkesinden gelmedi. Bizin için kim görev alırsa, en iyisini yapacağına inanıyorum" diye konuştu.TARAFTAR DESTEĞİGalatasaray karşılaşmasına çok verdiklerine dikkati çeken Çalımbay, şunları söyledi:"Galatasaray için de önemli ama biz taraftarımızın önünde de bu maçı iyi bitirmemiz gerekiyor. Bu maçtan mutlaka en iyi şekilde ayrılmamız gerekiyor. Ben arkadaşlarımıza güveniyorum. Buraya kadar geldiysek yönetim, teknik heyet, futbolcular ile taraftarın çok önemi var. Bu maçta eksiğimiz olmasına rağmen iyi bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Taraftarımız önemi ve desteğinin çok fazla olmasını istiyoruz."ETO'O VE EL KABİR YOKEl Kabir'i riske atmamak için oynatmamayı düşündüğünü dile getiren Çalımbay, yerine kim oynarsa en iyisini yapacağına inandığını dile getirdi. El Kabir ve doktorlarla görüşüp, çaresiz kalmaları halinde futbolcunun kısa süre oyunda yer alabileceğine değinen Rıza Çalımbay, sakat futbolcuların yanı sıra Eto'o'nun cezası nedeniyle forma giyemeyecek olmasının kendileri açısından dezavantaj olduğunu söyledi.Galatasaray'ın futbolcularına karşı bireysel tedbir almayacaklarına dikkati çeken Çalımbay, "Bizim için Antalyaspor camiası için çok çok önemli Galatasaray maçı.Final maçı kadar önemli. Herkesin tek yürek olup Galatasaray maçını kazanmamız lazım. Burada en önemli taraftar. Taraftar futbolcu bütünleşirse istediğimiz gibi ayrılırız" diye konuştu.

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