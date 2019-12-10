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Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Fenerbahçe maçı kolay değil, üç ihtimalli bir maç. Fenerbahçe içinde bizim içinde çok önemli bir maç. Biz buralara çok kritik...

SPOR 10.12.2019, 17:10
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Fenerbahçe maçı kolay değil, üç ihtimalli bir maç. Fenerbahçe içinde bizim içinde çok önemli bir maç. Biz buralara çok kritik maçları geçip geldik. Onun için oyunumuzun üzerine koyup elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.


 

Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak lider Demir Grup Sivasspor, 2 günlük iznin ardından karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla antrenman tamamlandı. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka antrenmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı düz koşu yaptı.


 

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Malatyaspor maçı bizim en zor maçlarımızdan bir tanesiydi. Zor olacağı belliydi ama iyi çalıştık. Kupa maçı vardı, o maçı atlattıktan sonra çok iyi konsantre olduk. Maçta iyi oynadığımız bölümler oldu. Hata yaptığımız bölümler de oldu ama oyun disiplininden kopmadan çok pozisyon yakaladık. Çok iyi bir galibiyet aldık. Ben arkadaşlarımla gurur duyuyorum, çok iyi mücadele ediyorlar. Ne olursa olsun hiçbir zaman oyundan kopmuyorlar. Bu iş bir maçla olmuyor, geçiyorsunuz öbür maça bakıyorsunuz. Ligde kalan 3 tane maçımız var. Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Göztepe ile. Bir de kupa maçımız var. Bunları en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Ondan sonra devre arasına iyi bir şekilde girersek, devre arasını da çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Devre arası hem çok kısa, inşallah kupada da tur atlarsak bir de kupa maçı oynayacağız, bunların hepsini biliyoruz. Ama şu an tek düşüncemiz Fenerbahçe maçı" diye konuştu.


 

"ÜÇ İHTİMALLİ MAÇ"

Fenerbahçe'nin çok geniş bir kadroya sahip olduğunu ifade eden Çalımbay, "Fenerbahçe'nin toparlanmasına gerek yok. Çok geniş bir kadroya sahipler. Bu maça hangi kadroyla çıkacaklarını bile bilmiyoruz. Seyrediyoruz, seyrettiriyoruz. Maçlarına devamlı bakıyoruz. Kendi sahamızda kesinlikle kazanmak istiyoruz. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Onlara çok büyük bir görev düşüyor. Onlar olduğu zaman takım daha coşkulu oluyor. Bizim de gayemiz taraftarlarla bütünleşip bu zor maçımızı kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe maçı kolay değil, üç ihtimalli bir maç. Fenerbahçe için de bizim için de çok çok önemli bir maç. Biz çok kritik maçları geçip geldik buralara. Onun için oyunumuzun üzerine koyup elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sahada mücadele edip her şeyi yapacağız. Tek sıkıntımız Hakan Arslan'ın olmaması çünkü çok güzel bir form yakalamış, gayet iyi gidiyordu. Onun sıkıntısı var, onun dışında bir eksiğimiz yok. Takım olarak hazırız. Mert Hakan şu anda sakat, küçük bir yırtık var. İki gün dinlenmesini ben istedim. Maça hazır hale gelecek" ifadelerini kullandı.


 

"MÜTEVAZİ BİR TAKIMIMIZ VAR"

Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın gündemde olan oyuncular olduğunu, bunun da kendisini mutlu ettiğini aktaran Çalımbay, şunları söyledi: “Çok sayıda formda oyuncumuz var, hepsi de yerli oyuncular takımlarında istemeleri de normal. Ben arkadaşlarımı diğer takımların istemesinden gurur duyuyorum. Biz bunu ayarlamaya çalışıyoruz. İzin vermiyoruz. Onlarla dikkatli bir şekilde konuşuyoruz. Ben takımın bozulmasını kesinlikle istemem. Hatta 1-2 tane daha iyi oyuncu bulmak gerekiyor. Maddi açıdan dengeyi bozmak istemiyorum. Şu anda Türkiye'de maddi açıdan sıkıntısı olmayan futbolcusuna her şeyi gününde ödeyen tek kulübüz. Alabilirsek 1-2 oyuncu, o da bize ayak uyduracak, dengeyi bozmayacak şekilde olacaktır. Çok mütevazi bir takımımız var. Birbirlerine uyum içerisinde giden bir takımımız var. Hiç bozmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Ama Mert Hakan ve Emre'nin transferi kulübümüz ve yönetimimize bağlı. Onlar nasıl bir strateji çizecekler kulübün bileceği iş” şeklinde konuştu


 

"ŞAMPİYONLUK ZOR İŞ"

Ligde şampiyon olmanın kolay olmadığını belirten Çalımbay, "Şampiyonluk için şu anda oynadığımız oyun, başka şeyler de olsun yetmez. Daha çok üstüne çıkıp, bir şeyler yapmak gerekiyor. Her şeyden önce her maç tribünü doldurmak gerekiyor. Taraftarlar bizim yanımızda ne kadar olursa o zaman daha başarılı oluruz. Hemen şampiyon olunmaz. Bu iş kolay değil. Çok zor. Bir kere alt tarafta çok iyi takımlar var, puan farkı fazla yok. Onun için dikkatli gitmek gerekiyor. Kendimizi bilerek gitmemiz gerekiyor. Biz her şeyin farkındayız. Maç maç bakıyoruz" dedi.

 

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