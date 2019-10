Rıza Çalımbay: Bazı şeylere katlanıp, lige devam edeceğiz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ben takımdan çok memnunum. Hakemlerle ilgili boşa konuşuyoruz gibi geliyor artık. Konuşmaya gerek bile duymuyorum. Yapacak bir şey yok. Bazı şeylere katlanacağız. Lige böyle devam edeceğiz" dedi.Demir Grup Sivasspor 2 günlük iznin ardından ligin 9'uncu haftasında kendi evinde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Çalışmaya sakatlıkları nedeni ile Rybalka ve Mert Hakan Yandaş katılmadı. Düz koşu ile başlayan antrenmanda daha sonra teknik çalışmalara yer verildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.Ligde geçtiğimiz hafta İstanbul'da Galatasaray ile oynadıkları ve 3-2 mağlup olduğumuz maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, "Galatasaray deplasmanına puan ya da puanlar almak için gittik. Bu benim kendi düşüncemdir; hakemler büyük maçlardan etkileniyor. Teknik direktör olarak bu konulara fazla girmek istemiyorum, konuşuyoruz değişen bir şey olmuyor. Oyuncuların bu kadar ağır kırmızı kart görmesi gerekiyor. Hakemler biraz daha anlayışlı davransa daha iyi olur. Isaac Cofie'nin pozisyonunda başka bir Galatasaraylı futbolcu olsa hakemin onu atacağını düşünmüyorum. Bizim orada kıran kırana mücadele etmemiz gerekiyordu, biz de onu yaptık. 10 kişi kalmamıza rağmen hiçbir zaman oyundan kopmadık. Gerçekten mükemmel oynadık. 11 kişi yapamadığımız şeyleri 10 kişi ile çok çok daha iyi yaptık. Oynadığımız oyun mükemmeldi. Sadece yediğimiz goller iyi goller değildi. Şu ana kadar oynadığımız her maçta gol attık. Biz içeride de dışarıda da galibiyet ve gol için oynuyoruz. Galatasaray deplasmanında da aynı şekilde mücadele ettik. Çok güzel bir lig maçı oldu. Ben takımdan çok memnunum. Hakemlerle ilgili boşa konuşuyoruz gibi geliyor artık. Konuşmaya gerek bile duymuyorum. Yapacak bir şey yok. Bazı şeylere katlanacağız. Lige böyle devam edeceğiz" dedi."FUTBOLCULAR HAKEM OLMALI"Çalımbay, hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Bir sürü şey söyledik VAR’la ilgili. Hakem arkadaşlara da ne söyleyeceğiz? Futbolcunun oyundan atılması bu kadar ucuz olmamalı. Bu kadar basit şeyden oyuncu atılmaması gerekiyor. Cofie’nin ayağını kaçıracak yeri yoktu yani. Bana göre futbolcu arkadaşların da bence hakem olması gerekiyor. Futbolu bırakan arkadaşlarımızı hakemliğe özendirmek gerekiyor. Onlar hiç değilse futbolun tam içine girebilirler. Bence orada atılan arkadaşımız haksız atıldı. Bence çok ağır bir karardı" diye konuştu.Ligde yeni bir periyodun başlayacağını kaydeden Çalımbay, "Bu hafta Antalyaspor ile oynayacağız. Antalyaspor maçı bize göre Galatasaray maçından zor bir maç. Ligdeki konumlara baktığımız zaman herkes birbirine çok yakın. Alacağımız puanlar çok çok önemli, içeride de dışarıda da. Antalyaspor maçının kolay olmayacağını biliyorum. Antalya takımını iyi tanıyorum. Antalyaspor'un Gençlerbirliği maçında aldığı skora aldanmadan maça hazırlanacağız. İyi kadroları var, iyi oyunculara da sahipler. Kendi sahamızda kaybetmek istemiyoruz, maçı kazanmak istiyoruz. Onun için de ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Çok zorlu bir periyota giriyoruz. Ligde ve kupada mücadele edeceğiz. Her türlü kendimizi hazır hale getirmemiz gerekiyor. İnşallah Antalya maçını da istediğimiz şekilde tamamlarız" diye konuştu."BEŞİKTAŞ, ÖNCE TARAFTARI KAZANMALI"Beşiktaş Kulübü'ndeki başkanlık seçimine de değinen Çalımbay, "Biz neticede yıllarca Beşiktaş’ta oynamışız. Yani bazıları yadırgayabiliyor. Bunu bütün kamuoyunun bilmesi gerek. Benim futbol hayatım orada başladı ve orada bitti. Beşiktaş’la ilgili bana soru da sorulacak. Ben de cevap vereceğim. Bazen neden Beşiktaş’la ilgili konuşuluyor diye konuşmalar olabilir. Camiadan geldiğimiz için. Bir de benim oradaki yerim çok farklı. Yıllarca takım kaptanlığı yapmışım, yıllarca formasını giymişim. Başka da bir forma giymedim ben zaten. Gittim oyumu da kullandım. 3 tane aday vardı. 3’ü de çok değerliydi. 3’ü de Beşiktaş için her şeyi verecek kişiler gerçekten ve şu anda Beşiktaş’ın bütün sorunlarını bilenler bunlar. Şimdi Ahmet Bey geldi. Yüzde yüz başarılı olacaktır. Oranın içinden geldi hem de sorunları çok iyi biliyor. Beşiktaş’ın önce taraftarını kazanması gerekiyor. Şu anda onlar kırgın durumda. Hangisi gelirse gelsin Beşiktaş’a çok büyük faydası olacaktı. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.