Rıza Çalımbay: Başarılı grafiğimizi devam ettirmek istiyoruz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçının çok zor geçeceğini belirterek, "İkinci yarının ilk lig maçını oynayacağız. Nasıl ilk yarıda çok iyi bir grafik çizdiysek aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Hatta üstüne çıkmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maçla antrenman tamamlandı. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçının üç ihtimalli maç olduğunu ifade ederek, "İkinci yarının ilk lig maçını oynayacağız. Nasıl ilk yarıda çok iyi bir grafik çizdiysek aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Hatta üstüne çıkmak istiyoruz. Zaman zaman sıkıntılar yaşasak da çok iyi başladık kupa maçıyla. Kupa maçındaki net galibiyet bize moral açısından iyi oldu. Beşiktaş maçı kolay bir maç değil. İki takım içinde çok çok önemli bir maç. Bizim tek sıkıntımız; sakatlarımız var. Hem de cezalı arkadaşımız var. Biraz önce de Kone antrenmanı bıraktı. İyi atlatmamız gerekiyor. Zor bir maç. Beşiktaş'la İstanbul'da oynamak çok zordur. Bizde iyi şeyler yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Üç ihtimalli bir maç oynayacağız. Tek düşüncemiz ilk yarıda oynadığımız oyunlara devam etmek" diye konuştu.

"FERNANDO'NUN SAKATLIĞI UZUN SÜREBİLİR"

Takımdaki sakat oyuncular hakkında bilgi veren Çalımbay, "Hugo ve Rybalka'dan bu sene bize fayda gelmez. İkisi de sakatlık yaşadılar. Eski sakatlıkları nüksetti ikisinin de. Yani çok zor. Rybalka donduruldu, Hugo ile de görüşüyorlar o da büyük ihtimalle öyle olacak. Bizim tek istediğimiz takviye yapmak. Bir an önce yapmalıyız. Ona uğraşıyoruz. Yetiştirmeye çalıştık, çok uğraştık ama istediğimiz şekilde oyuncu bulamadık. Araştırmalarımız devam ediyor ama inşallah en kısa sürede de onu bitireceğiz. Hakikaten şu anda ihtiyacımız var. Fernando'nun 4-6 haftayı bulur düzelmesi. Belki daha fazla olabilir. Onun için orada da sıkıntı yaşayacağız. Hepsini yönetimle tekrar görüşeceğiz, ona göre takviye yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"ALTERNATİFLİ KADRO KURMAMIZ GEREKİYOR"

Takıma bir an önce takviye yapmaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "Bugün başkanla bir araya gelip toplantı yapacağız. Ondan sonra bir karar vereceğiz. Zaten bir an önce karar vermemiz gerekiyor. Çünkü ikinci yarı maçlar çok zor olacak. Bir de kupaya gidiyoruz. Mutlaka bizim alternatifli bir kadromuz olması gerekiyor. Tekrar aynı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Bir an önce alacağımız arkadaşlarla daha da güçlenmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş maçında taraftardan destek beklediklerinin altını çizen Rıza Çalımbay, "Taraftar müthiş şekilde destek veriyor. Gerçekten çok iyi. Git gide de çoğalıyor. Zaten İstanbul'da da en çok Sivaslı vardır. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Taraftar desteğinden çok memnunuz. İnşallah aynı şekilde devam ederler. Bu maçta bizim için önemli bir maç" dedi.

"GUILHERME İDDİALARI ASILSIZ"

Yeni Malatyaspor'da forma giyen Guilherme'nin transfer edileceği iddialarının sorulması üzerine tecrübeli teknik adam şunları söyledi:

"Yok öyle bir şey. İlk defa sizden duyuyorum. Biz takviye yapacağız ama dediğim gibi eksik olan yerlerimize almamız gerekiyor. Onun için de hiç öyle bir şey geçmedi. Şu ana kadar da bütün takım olarak hem uyumlu hem de güzel şekilde buraya kadar geldik. Lig uzun bir maraton olduğu için burada sakatlar olacak, cezalılar olacak, bunların hepsi yaşanan şeyler. Bu maçta da keza aynı şeyler olacak. Ben kadroma güveniyorum. İyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Yine de iki kulvarda gideceğimiz için mutlaka bizim takımı güçlendirmemiz gerekiyor."

