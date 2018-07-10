Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Yeni sistemin bakanları kim? Nereden geldi?
Soylu ve Damatla birlikte 4...
Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi belli oldu
Yeni kabineyi açıkladı. İşte yeni...

Riyad Mahrez, Manchester City'de

Anlaşma 5 yıllık İSTANBUL () - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Leicester City'den Riyad Mahrez ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Manchester ekibinin bu transfer için oyuncunun kulübü Leicester City'e...

Riyad Mahrez, Manchester City'de

Anlaşma 5 yıllık

İSTANBUL () - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Leicester City'den Riyad Mahrez ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Manchester ekibinin bu transfer için oyuncunun kulübü Leicester City'e 60 milyon Sterlin bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.
2017-2018 sezonunda Leicester City ile Premier Lig'de 36 maça çıkan Mahrez, 12 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek takımına destek oldu. 4 yıldır Leicester City'de forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, İngiltere'deki ilk sezonunda Leicester City'nin Championship'te şampiyon olmasında büyük rol oynayan Cezayirli kanat oyuncusu, 2015-16 sezonunda ise 35 maçta 17 gol, 11 asistle oynayarak takımını İngiltere Premier Lig şampiyonluğuna taşımıştı. 
Mahrez, yeni takımında 26 numaralı formayı terletecek.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325