Riyad Mahrez, Manchester City'de

Anlaşma 5 yıllık

İSTANBUL () - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Leicester City'den Riyad Mahrez ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Manchester ekibinin bu transfer için oyuncunun kulübü Leicester City'e 60 milyon Sterlin bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.

2017-2018 sezonunda Leicester City ile Premier Lig'de 36 maça çıkan Mahrez, 12 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek takımına destek oldu. 4 yıldır Leicester City'de forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, İngiltere'deki ilk sezonunda Leicester City'nin Championship'te şampiyon olmasında büyük rol oynayan Cezayirli kanat oyuncusu, 2015-16 sezonunda ise 35 maçta 17 gol, 11 asistle oynayarak takımını İngiltere Premier Lig şampiyonluğuna taşımıştı.

Mahrez, yeni takımında 26 numaralı formayı terletecek.

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