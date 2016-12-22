Rıdvan Dilmen'in annesi Makbule Dilmen, son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK futbolunun efsane isimlerinden ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in dün hayatını kaybeden annesi Makbule Dilmen'in cenazesi, bugün Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye spor, iş ve siyaset dünyasından da birçok ünlü isim katıldı.

Tedavi gördüğü Denizli Özel Odak Tıp Merkezi'nde 80 yaşında vefat eden Makbule Dilmen'in cenazesi, Nazilli Koca Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.

Taziyeleri cami avlusunda kabul eden Rıdvan Dilmen ve kardeşleri duygusal anlar yaşarken, gözyaşlarını tutamadı. Cenazeye spor, iş ve siyaset dünyasından da birçok ünlü isim katıldı.

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Teknik Direktör Mustafa Denizli, spor programcısı Güntekin Onay, eski futbolcular Rüştü Reçber, Tanju Çolak, Engin İpekoğlu, Rıza Çalımbay, Oğuz Çetin gibi isimler, Dilmen Ailesi'ni yalnız bırakmadı.



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