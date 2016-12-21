Rıdvan Dilmen'in acı günü (2)

RIDVAN DİLMEN DENİZLİ'YE GELDİ

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesinin acı haberini alan Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcusu ve ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Denizli'ye geldi. Annesinin tedavi gördüğü hastaneye giden Dilmen'in oldukça üzgün olduğu görüldü. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, annesi Makbule Dilmen'in kendisi için anneden öte bir arkadaş olduğunu ve onu çok özleyeceklerini söyledi. Dilmen, annesinin ailelerinin direği olduğunu ifade ederek, "41 yıl önce babam rahmetli olduktan sonra bütün yük ona kalmıştı. Her anne değerli en önemli varlıklar annelerdir. O yüzden acımız büyük. Annem benim arkadaşımdı, annemden çok arkadaşımdı. Bütün annelerin ellerinden öperim saygılar sunarım. Hastanemizde annemle çok ilgilendi. Ama maalesef, Allah'ın takdiri 5 dakika önceyle 5 dakika sonrası belli olmuyor. Annemi çok özleyeceğiz" dedi. 80 yaşında hayata gözlerini yuman Makbule Dilmen'in cenazesi yarın Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde Koca Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eğri Boyun Mezarlığı'nda defnedilecek.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

FOTOĞRAF