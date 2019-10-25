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Ricardo Sa Pinto: Önümüzdeki 3 maçı iyi bitirerek gruptan çıkmak istiyoruz
Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, önlerindeki 3 maçtan iyi sonuçlar alarak gruptan çıkmak istediklerini ifade ederek daha da iyi sonuçlar alacaklarını söyledi. UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3'üncü hafta maçında Beşiktaş'ı deplasmanda...
SPOR 24.10.2019, 22:46
Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, önlerindeki 3 maçtan iyi sonuçlar alarak gruptan çıkmak istediklerini ifade ederek daha da iyi sonuçlar alacaklarını söyledi.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3'üncü hafta maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Braga'da teknik direktör Ricardo Sa Pinto, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Beşiktaş karşısında kazandıkları için çok mutlu olduğunu belirten Ricardo Sa Pinto, "Burada kazanmak çok güzel. Beşiktaş maça güçlü ve isteyerek başladı. İkinci golümüz ofsayt mı bilmiyorum ama penaltı pozisyonunda, ben penaltı olmadığını görüyorum. Yine de kazandığımız için çok mutluyum. Grupta iyi bir durumdayız. Ama hiçbir şey bitmedi. Bütün rakiplerimiz çok iyi takımlar. Avantajlıyız ve önümüzdeki 3 maçı iyi bitirerek gruptan çıkmak istiyoruz. Takım olarak iyi sonuçlar alarak daha da iyi olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Ricardo Sa Pinto'nun açıklamaları
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3'üncü hafta maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Braga'da teknik direktör Ricardo Sa Pinto, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Beşiktaş karşısında kazandıkları için çok mutlu olduğunu belirten Ricardo Sa Pinto, "Burada kazanmak çok güzel. Beşiktaş maça güçlü ve isteyerek başladı. İkinci golümüz ofsayt mı bilmiyorum ama penaltı pozisyonunda, ben penaltı olmadığını görüyorum. Yine de kazandığımız için çok mutluyum. Grupta iyi bir durumdayız. Ama hiçbir şey bitmedi. Bütün rakiplerimiz çok iyi takımlar. Avantajlıyız ve önümüzdeki 3 maçı iyi bitirerek gruptan çıkmak istiyoruz. Takım olarak iyi sonuçlar alarak daha da iyi olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Ricardo Sa Pinto'nun açıklamaları
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