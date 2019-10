Ricardo Sa Pinto: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız

Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto , “Beşiktaş kötü sonuçlar almış olabilir ama her zaman her rakibini yenecek güçte bir takım. Biz de bunun farkındayız. Yarın sahaya bunun bilincinde çıkacağız” dedi.UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3’üncü hafta maçında yarın Beşiktaş’a konuk olacak Braga’da teknik direktör Ricardo Sa Pinto ve futbolcu Joao Palhinha, Vodafone Park’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Zor bir atmosfer olacağını ifade eden teknik direktör Ricardo Sa Pinto, “Zor bir atmosfer. Bu sefer Avrupa Ligi maçı oynayacağız. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.“BEŞİKTAŞ, HER RAKİBİNİ YENECEK GÜÇTE”Beşiktaş’ın son zamanlarda kötü sonuçlar aldığını ifade eden Pinto, “Beşiktaş kötü sonuçlar almış olabilir ama her zaman her rakibini yenecek güçte bir takım. Biz de bunun farkındayız. Yarın sahaya bunun bilincinde çıkacağız. Sonuçlardan dolayı baskı altında olabilirler. Grupta 0 puandalar ve hafta sonunda Galatasaray ile oynayacaklar. Baskı altında olabilirler ve biz de bunu kendi lehimize çevirebiliriz” ifadelerini kullandı.“BURAK’IN OLMAYACAĞINI BİLİYORUZ”Burak Yılmaz’ın yarın oynamayacağını bildiklerini belirten Pinto, “Burak Yılmaz’ın oynamayacağını biliyoruz. Onun dışında sakatlıklarla ilgili bilgimiz yok. O olmasa bile uluslararası deneyime sahip önemli oyuncuları var. Bizim de sakat oyuncularımız var. Bu şekilde bilgi sahibiyiz. Bunları göz önünde bulundurarak yarınki maça çıkacağız” diye konuştu.“BÖYLE ATMOSFERLERDE OYNAMAK DAHA İYİ”Daha önce Türkiye’de maçlara çıktıkları hatırlatan Pinto, “Yıllar ve şartlar tamamen farklı yarın farklı bir maç var. Daha önce iyi sonuçlar aldık ama bu kez durum farklı. Atmosfer ve taraftar çok tutkulu. Yarın elimizden geleni yapacağız. Futbolcular için böyle atmosferler daha iyidir. Daha iyi motive olabilirler. Daha kolay oluyor. Boş statlarda oynamaktansa böyle atmosferlerde oynamak daha iyi” dedi.Sakat oyuncular hakkında bilgi vermeyeceğini söyleyen Pinto, “Sakatlar hakkında bilgi veremem. Hazır durumda olan oyuncularım var. Lig için de öyle”PALHINHA: KAZANMAK İÇİN KENDİMİZİ MOTİVE EDİYORUZKazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Joao Palhinha, “Biz kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Burada oynamak gerçekten zor evet ama kazanmak için kendimizi motive ediyoruz. Yarın kazanırsak avantajlı duruma geçeceğiz, bunun için hazırlanıyoruz”“BU MAÇ İÇİN HAZIRIZ”Yarın oynanacak maç için hazır olduklarını belirten Palhinha, “Evet, Pinto da eski bir futbolcu. Böyle durumları biliyor. Bu statlarda oynamak her zaman daha iyi. Kazanmak için sahada oluyoruz. Bu maç için de hazırız” ifadelerini kullandı.“BEŞİKTAŞ MÜKEMMEL BİR TAKIM”Beşiktaş’ın önemli ayaklara sahip olduğunu söyleyen Palhinha, “Beşiktaş mükemmel bir takım. Kaliteli oyuncuları var. Skoru değiştirecek oyunculara sahipler. Ligde bazı hatalar yaptık. Onun için yarın kompakt bir oyun oynamamız lazım” şeklinde konuştu.“BRAGA’DA MUTLUYUM”Sporting Lisbon’a transferi sorulan Portekizli futbolcu, “Bu takımdan oynamaktan mutluyum. Geleceğime odaklanmıyorum. Buranın oyuncusuyum ve Braga’da mutluyum” diyerek sözlerini noktaladı.HAZIRLIKLAR TAMAMLANDIÖte yandan UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3’üncü hafta maçında yarın Beşiktaş’a konuk olacak Braga’da hazırlıklar tamamlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açıklamalar

- Detaylar