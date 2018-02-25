Ricardo Quaresma: "Şampiyon olmamamız için algı operasyonları yapılıyor"

"Bu galibiyet bizi yarışta tuttu"

"Oynadığım sürece elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım"

Serhan TÜRK - Mustafa AKIN / İSTANBUL,()

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta takımı galibiyete taşıyan golleri atan Ricardo Quaresma karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Portekizli oyuncu, "Önceden de bu maçın bizi yarışta tutacağını biliyorduk. Şampiyon olmamız için birçok algı operasyonları yapılıyor" dedi.

"BU GALİBİYET BİZİ YARIŞTA TUTTU"

Bu maçın zirve yarışı için önemli olduğunu bildiklerini ifade eden Quaresma, "Bu galibiyet bizim için 3 puan anlamına geliyor. İyi oynadık, galibiyeti hak ettik. Şimdi toparlanıp, perşembe günkü maça hazır olmak istiyoruz. Bizi yarışta tuttu bu galibiyet. Önceden de bu maçın bizi yarışta tutacağını biliyorduk. Şampiyon olmamız için birçok algı operasyonları yapılıyor. Bunlara rağmen sahada bir mücadele ortaya koyduk. Sonuna kadar da bunu koymaya devam edeceğiz" dedi.

"OYNADIĞIM SÜRECE ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ ORTAYA KOYACAĞIM"

Karşılaşmada attığı şık goller sorulan Quaresma, "Önemli olan takımın kazanmasıydı. Bu mükemmel kulüpte oynadığım için, mükemmel taraftar grubuna sahip olduğumuz için gurur duyuyorum. Onlar her şeyi hak ediyor. Oynadığım sürece elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Takımıma bir şekilde yardımcı oldum. Dediğim gibi takım olgusu çok önemli. Ben de buna bir emek verebiliyorsam, bir parçası olabiliyorsam ne mutlu bana" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ricardo Quaresma'nın açıklamaları