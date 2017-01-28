Ricardo Quaresma'dan Yıldırım'a yanıt

''Türkiye'de oynayacağım tek kulüp Beşiktaş''

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı.

Quaresma, İnstagram hesabına Beşiktaş armasını öptüğü fotoğrafını koyarak, ''Bu kulübü seviyorum ve Türkiye'de oynayacağım tek kulüp Beşiktaş. Herkesi kucaklıyorum, Pazartesi görüşürüz'' açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bu sabah yapılan Divan Kurulu toplantısında, ''Beşiktaş'tan bize gelmek isteyen oyuncular var. Quaresma'nın avukatı bir ay önce bizi aradı, Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi. Nedir şartları dedim. Quaresma'nın bize gelmek için şartları elimizde isterlerse gösteririm'' diye konuşmuştu.

Beşiktaş transfer komitesinin sezon sonu sözleşmesi biten Ricardo Quaresma ile 2+1 yıl yeni sözleşme imzalamak için görüşmeleri sürdürdüğü ve Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının görüşmeleri etkilemeyeceği öğrenilirken, Beşiktaş'ta kalmak isteyen Portekizli yıldız ile çok yakında yeni sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.

ALİ DANAŞ - İSTANBUL - (fotoğraflı)