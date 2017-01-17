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Ricardo Quaresma'dan açıklama var

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - BEŞİKTAŞ'ın dün akşam Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmada oyundan çıktıktan sonra eldivenlerini sinirli bir şekilde atan Quaresma hareketinin yanlış olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Instagram...

Ricardo Quaresma'dan açıklama var

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - BEŞİKTAŞ'ın dün akşam Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmada oyundan çıktıktan sonra eldivenlerini sinirli bir şekilde atan Quaresma hareketinin yanlış olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Instagram hesabından teknik direktör Şenol Güneş ile olan bir fotoğrafını paylaşan Quaresma, ''Dün oyundan çıkmayı beklemiyordum, yaptığım hareket yanlıştı. Bu hareketin ne kulüple ne de hocayla alakası yok. Hocamla ilişkimiz çok iyi kendisi çok büyük saygı duyduğum bir insan'' ifadelerini kullandı.

Ricardo Quaresma'nın açıklaması şu şekilde: ''Şampiyonluk yolunda çok kritik bir deplasman olan ve zor şartlarda oynanan Osmanlıspor maçında her zaman olduğu gibi takımım için mücadele etme isteğim nedeniyle oyundan çıkarken çok yanlış bir tepki gösterdim. Yaptığım işe duyduğum aşk çok büyük, sahada her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum.Dün oyundan çıkmayı beklemiyordum, yaptığım hareket yanlıştı. Bu hareketin ne kulüple ne de hocayla alakası yok. Hocamla ilişkimiz çok iyi kendisi çok büyük saygı duyduğum bir insan. Lütfen Beşiktaş için ortak hırs ve mücadelemizi kimse başka yerlere çekmesin, bizim aramız çok iyi. Hep beraber çalışıp, ana hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız.''

(FOTOĞRAFLI)

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