Rekor makinesi Eda'dan bir rekor daha

Milli sporcu, İslam Oyunları'nda Cirit'te 67.21 metre atarak altın madalya kazandı ve dünya liderliğine yükseldi

Ercan ATA / BAKÜ,() (fotoğraflı)

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın 6. gününde Atletizm ciritte Milli sporcu Eda Tuğsuz, sabah seansında yapılan finallerde 67.21 metre atarak yeni Türkiye ve U23 Avrupa rekorunu kırdı ve 2017 yılının dünyadaki en iyi derecesini yaparak dünya liderliğine yükseldi.

1997 doğumlu olan ve 2007 yılında spora başlayan Eda Tuğsuz, işçi bir babanın kızı olarak Türk sporunda tarih yazmaya başladı.

İlk olarak 2013 49.67, 2014 52.53, 2015 56.52, 2016 58.95, 2017 ilk olarak 64.30 ve bugün İslam Oyunları'nda ise Avrupa U23 rekorunu kırarak 67.21 atarak rekor kırdı.

Dünya liderliğine yükselen Milli sporcu ilk rekorunu yıldızlar, ikinci rekoru gençlerde, U23 gençlerde kıran sporcu büyüklerde bugün attığı derece ile 4.'cü rekorunu kırmış oldu.

Rekor makinesi Milli sporcu Eda Tuğsuz, "Hedeflerime bir bir ulaşmaya başladım. 2020 Olimpiyatları'nda madalya kazanmak istiyorum'' dedi.

Tuğsuz, sözlerine şöyle devam etti;

''Ben şu an burada aldığım derece ile dünya liderliğine yükseldim. Ülkem adına çok mutluyum. Spor bakanlığımız, spor genel müdürlüğümüz ve federasyonumuz sonsuz destek veriyorlar. Beni cirit atmaya başlatan Fatih Avan hocama çok teşekkür ediyorum. Biz çok yetenekli bir toplumun parçalarıyız. Bu yeteneklerimizi ortaya çıkarmaya başladık. Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyorum. Bir gün bu başarıları elde edeceğimi sorsalar hayal olarak düşünürdüm. Artık inanıyor ve başarıyoruz. İslam oyunları benim için yeni bir başlangıç oldu. Ailem her zaman yanımda. Ben aileme ve Ülkeme layık olmak için çok çalışıyorum. Bu çalışmanın karşılığını almak çok güzel. Bugün burada hasta olarak yarıştım. Ama son derecemin 3 metre daha üstüne çıktım. İnşallah çok daha uzun süreler kürsüden inmemek için her zaman daha çok çalışacağım."

Öte yandan Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Genel Müdür yardımcısı Murat Kocakaya da Eda Tuğsuz'un yarışmasını izleyerek sporcuyu kutladılar.

Ayrıca Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Eda'yı tebrik etti. Tebrik mesajında, "Kızımızı tebrik ediyorum. Atmış olduğu dereceden dolayı kutluyorum. Hem rekor kırdığı ve Dünya liderliğine yükseldiği için kendisini kutluyorum'' dedi.