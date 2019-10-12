Arnavutluk Teknik Direktörü Edoardo Reja, "Türkiye gibi çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Teknik ve yetenek olarak güçlü bir ekipti. Buraya gelmekteki amacımız yürekli bir oyun ortaya koymaktı. Bunu da kısmen başardığımızı düşünüyorum" dedi.EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7’nci maçında Türkiye’ye deplasmanda 1-0 mağlup olan Arnavutluk’ta, teknik direktör Edoardo Reja, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Reja, "Evet bugün kaybettik ama iyi bir oyunla kayıp oldu. Türkiye'nin gittiği Avrupa Şampiyonası'nda oldukça iyi işler yapacağını düşünüyorum ve onlara Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu."BUGÜNKÜ MÜCADELEDEN MUTLUYUM"Reja, "Türkiye gibi güçlü bir takıma karşı oynarken iyi bir oyun ortaya koymak istiyorduk” diyerek, "Türkiye gibi çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Teknik ve yetenek olarak güçlü bir ekipti. Buraya gelmekteki amacımız yürekli bir oyun ortaya koymaktı. Bunu da kısmen başardığımızı düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik sonuç farklı olabilirdi. Arnavutluk Mili Takımı olarak Türkiye gibi güçlü bir takıma karşı oynarken iyi bir oyun ortaya koymak istiyorduk ve bunu da başardık. Bugünkü mücadeleden mutluyum. Türkiye baskı ile başladı, fiziksel oyunu tercih ederek başladı, buna iyi bir karşılık verdik. İki, üç net pozisyon oluşturduk, yararlanamadık. Maçın sonunda şanssız bir gol yedik. Türkiye çok değerli, iyi bir takım" diye konuştu."GRUPTA FAZLA BİR ŞANSIMIZ KALMADI"Edoardo Reja son olarak, "Grupta, takımın başında olduğum maçlara bakarsanız fena bir iş çıkarmadık. Grupta fazla bir şansımız kalmadı. Türkiye ve Fransa'nın 18’er puanı oldu. Belki bugün kazanmak işleri değiştirebilirdi ama biz bunda başarılı olamadık" diyerek sözlerini tamamladı.

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- Edoardo Reja’nın açıklamaları