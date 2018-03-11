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Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi. Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen toplam 100 bin Euro para ödüllü Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası...

Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen toplam 100 bin Euro para ödüllü Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi. Bu yıl 4'üncüsü yapılan turnuvada 30'u aşkın ülkeden 64'ü profesyonel toplam 256 oyuncu sahaya çıktı. Turnuvada 213 vuruşla İngiliz golfçü Andrew Marshall şampiyon olarak 5 bin Euro'luk ödülün sahibi oldu. Marshall'ın 3 vuruş gerisinde İskoç Greg Hutcheon ikinciliği, bir diğer İskoç Raymond Russell da 217 vuruşla üçüncülüğü elde etti. Türk oyunculardan en iyi sonuç ise toplamda 219 vuruşla 5'inci sırada yer alan Fahrettin Kök'ün oldu.
Turnuvada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Törende konuşan Regnum Carya Otelleri ve OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Türkiye'nin en büyük Pro-Am turnuvasını düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Belki 20'den fazla takımı kontenjan dolduğu için turnuvaya alamadık. Bu durum Türk golfü ve Türk turizmi açısından sevindirici. Önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımlı organizasyonlar düzenlemek için çalışacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Oyunlardan detay
- Ödül töreni

(FOTOĞRAFLI)
 

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