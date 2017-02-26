Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası bitti

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi.Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde faaliyet gösteren Carya Golf Club ile National Golf Club tarafından ortaklaşa bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi. Toplam 40 bin Euro ödüllü turnuvada 35 takımda 140 profesyonel ve amatör golfçü mücadele etti.Regnum Carya Golf Club ve National Golf Club sahalarında 3 gün süren turnuvanın bireysel kategorisinde Erol Şimşek şampiyon olurken, Ulaş Karataş ikinci, İngiliz Liam Bond üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri Regnum Carya Golf Resort Otel Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk tarafından verildi.Takım kategorisinde Bülent Karataş, Elisey Antropenko, Mırdagajan Absalıamov, Rinat Mukhametvaleev'den oluşan takım birinci olurken, Robert Coles, Caner Tuna, Hüseyin Demirağ, Ahmet Hazan'dan oluşan takım ikinci, Gencer Özcan, Ahmet Özyazıcı, Mehmet Kazan, Mustafa Arslan'ın takımı üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri Nurten Öztürk tarafından verildi.Turnuvada junior birincisi İşviçreli 6 yaşındaki Kai Notteboom oldu. Diğer kategorilerde dereceye giren sporcuların ödülleri Regnum Carya Genel Koordinatörü Geylan Dursunoğlu, Otel Genel Müdürü Yüksel Gürhan, Carya Golf Club Genel Müdürü Hasan Ceylan, National Golf Club Genel Müdürü Bekir Kara tarafından verildi.

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