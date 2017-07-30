Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu Finalinde "Hercules", şampiyon oldu

İSTANBUL () - Sokak basketbolunda Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Red Bull'un düzenlediği Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu'nu "Hercules" takımı kazandı.

İstanbul Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirilen ve 12 takımın üçerli gruplar halinde Türkiye şampiyonluğu için mücadele ettiği organizasyonun finalinde, "SA Twins"i 15-13 mağlup eden "Hercules", şampiyon oldu.

"Hercules", eylül ayında ABD'de düzenlenecek ve 16 takımın katılacağı Red Bull Reign Dünya Finali'nde mücadele edecek.

