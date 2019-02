Red Bull M.E.O'da Dünya şampiyonları belli oldu

İSTANBUL,() -

Dur durak bilmeyen oyuncular için düzenlenen dünyanın en büyük mobil espor turnuvası Red Bull M.E.O. by ESL'in en iyileri belli oldu.

36 farklı ülkeden espor oyuncusunun mücadele ettiği Dünya Finalleri'nde Clash Royale'de Liam 'ThunderStruck' McCarron, Brawl Stars'da da Team Consty mutlu sona ulaştı. Almanya'nın Dortmund kentindeki Warsteiner Music Hall'da gerçekleştirilen şampiyonada Arena of Valor gösteri maçında ise Türkiye takımı, Gaming dünyasının ünlü yayıncılarını 2-0 yendi.

Evin konforlu ortamından sizi büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O. dünyanın en iyilerini buldu. 36 farklı ülkeden espor oyuncularını Almanya'nın Dortmund kentinde buluşturan Red Bull M.E.O. by ESL'de Clash Royale ve Brawl Stars'da şampiyonlar belli olurken Arena of Valor'de ise gösteri maçı yapıldı.

Clash Royale'in 25 Aralık'taki büyük finalinde şampiyon olan Tunahan "Lelouch" Türkoğlu'nun temsil ettiği Türkiye, Clash Royale'de D Grubu'nda yer aldı. Tunahan "Lelouch" Türkoğlu, 7 maçından 2'sini kazanarak grubunda 6. oldu. Red Bull M.E.O.'nun en önemli mücadelesi olarak kabul edilen Clash Royale'de şampiyonluk ise YYYY'yi yenen Liam 'ThunderStruck' McCarron'a gitti. İskoç oyuncu 16 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Warsteiner Music Hall'da gerçekleştirilen şampiyonada Brawl Stars'da kupayı kazanan ekip ise Team Consty oldu. Finalde Team Alex ile karşılaşan Team Consty, bu zaferle 16 bin dolarlık ödülü de kazandı.

Arena of Valor'da ise Almanya ile yapılan gösteri maçında Türkiye galibiyete 2-0'la ulaştı. Dortmund'da Warsteiner Music Hall'da büyük bir kalabalığın canlı olarak yerinden takip ettiği şampiyona, Red Bull Espor Twitch kanalında da binlerce kişiye ulaştı.

