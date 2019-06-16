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Recep Niyaz dünya evine girdi

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () -  SPOR Toto Süper Lig ekibi Denizlispor'un başarılı futbolcusu Recep Niyaz, Betül Özkan'la dünya evine girdi. Transfer sezonun gözde isimlerinden olan Recep Niyaz, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen görkemli...

Recep Niyaz dünya evine girdi

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - 

SPOR Toto Süper Lig ekibi Denizlispor'un başarılı futbolcusu Recep Niyaz, Betül Özkan'la dünya evine girdi. Transfer sezonun gözde isimlerinden olan Recep Niyaz, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen görkemli düğünle Betül Özkan'la hayatını birleştirdi. Çiftin nikahını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kıydı. Nikahın ardından evlilik cüzdanını Özkan'a veren Başkan Zolan, çifte ömür boyu mutluluk diledi.
Düğünde Recep Niyaz'ı takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yönetim kurulu üyeleri ve eski kulüp yöneticileri de düğüne katıldı. Düğünde Recep Niyaz'ın futbolcu arkadaşları Alperen Babacan, Hüseyin Altıntaş, Fatih Soyatik ve Emin Özten ile oynadığı zeybek ise davetlilerden yoğun alkış aldı. Düğünde Denizlisporlu forvet oyuncusu Mehmet Akyüz'ün kolbastı oynaması ise renkli görüntüler oluşturdu.

(FOTOĞRAFLI)

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