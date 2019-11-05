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Real Madrid’in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu
İSTANBUL, () - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4’üncü hafta maçında yarın saat 23.00’te sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Real Madrid’in 19 kişilik maç kadrosu belli oldu. İspanyol ekibinde sakatlıkları devam eden Marco Asensio, Nacho...
SPOR 05.11.2019, 18:29
İSTANBUL, () - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4’üncü hafta maçında yarın saat 23.00’te sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Real Madrid’in 19 kişilik maç kadrosu belli oldu.
İspanyol ekibinde sakatlıkları devam eden Marco Asensio, Nacho Fernandez, Gareth Bale ve James Rodriguez’in yanı sıra Vinicius Junior, Odriozola ve Mariano Diaz teknik direktör Zinedine Zidane tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.
Eflatun-beyazlı ekibin 19 kişilik Galatasaray maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Courtois, Areola, Altube
Defans: Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy
Orta saha: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco
Forvet: Hazard, Jovic, Benzema, Lucas, Rodrygo
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