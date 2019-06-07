Real Madrid, yılın transferini açıkladı

Eden Hazard, 5 yıllığına Real Madrid'de

İSTANBUL () - Real Madrid, Chelsea'nin Belçikalı yıldız futbolcusu Eden Hazard'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid, yılın transferini resmen açıkladı. Bir süredir adı Madrid ekibiyle anılan Belçikalı yıldız hücüm oyuncusu Eden Hazard, kendisini 5 yıllığına Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye imza attı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Real Madrid ile Chelsea kulüplerinin uzun süren müzakereler sonucunda anlaşmaya vardığı ve Belçikalı oyuncunun 13 Haziran Perşembe günü Santiago Bernabeu'da düzenlenecek bir tören ile sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Hazard'ın bonservisinin bonuslarla birlikte 140 milyon Euro'luk bir bedel olduğu iddia ediliyor.

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