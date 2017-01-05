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Real Madrid şov devam

 İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Sevilla'yı 3-0 yenen Real Madrid, 38 maçtır mağlup olmuyor Sercan SAPANATAN-İstanbul- Dün oynanan İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Sevilla'yı 3-0 mağlup eden Real Madrid...

Real Madrid şov devam

 İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Sevilla'yı 3-0 yenen Real Madrid, 38 maçtır mağlup olmuyor

Sercan SAPANATAN-İstanbul- Dün oynanan İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Sevilla'yı 3-0 mağlup eden Real Madrid hem kupada çeyrek final için önemli bir avantaj yakaladı hemde yenilmezliğini sürdürdü.

Cristiano Ronaldo'nun oynamadığı karşılaşmada Real Madrid, James Rodriguez'in 11. dakikadaki golüyle öne geçti. 29. dakikada Varane ile skoru 2-0'a getiren Real, Rodriguez'in 44. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Real Madrid güçlü rakibini 3-0 yendi.

Fransız teknik adam Zinedine Zidane yönetiminde 38 maçtır yenilmeyen Real Madrid bu maçların 29'undan sahadan galibiyet ile ayrıldı. Real Madrid 1 maç daha kaybetmezse Barcelona'nın "İspanyol kulüpleri arasında en uzun yenilmezlik serisi" rekorunu egale edecek.

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