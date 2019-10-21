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Real Madrid, İstanbul’a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3’üncü maçında yarın Galatasaray’a konuk olacak Real Madrid, mücadele öncesinde İstanbul'a geldi. İspanyol ekibini taşıyan özel uçak saat 14.10 sıralarında İstanbul'a indi. Kafile, Genel Havacılık...

SPOR 21.10.2019, 15:39
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3’üncü maçında yarın Galatasaray’a konuk olacak Real Madrid, mücadele öncesinde İstanbul'a geldi.

İspanyol ekibini taşıyan özel uçak saat 14.10 sıralarında İstanbul'a indi. Kafile, Genel Havacılık Terminali'ndeki pasaport işlemlerinin ardından kendileri için tahsis edilen otobüse bindi. Polis terminal çevresinde geniş önlem alırken, yaklaşık 15 kişilik taraftar da Madrid ekibini tezahüratlarla karşıladı. Kafile, daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan ayrılarak konaklayacakları otele hareket etti. 

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