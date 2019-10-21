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Real Madrid, İstanbul’a geldi
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3’üncü maçında yarın Galatasaray’a konuk olacak Real Madrid, mücadele öncesinde İstanbul'a geldi. İspanyol ekibini taşıyan özel uçak saat 14.10 sıralarında İstanbul'a indi. Kafile, Genel Havacılık Terminali'ndeki...
SPOR 21.10.2019, 15:27
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3’üncü maçında yarın Galatasaray’a konuk olacak Real Madrid, mücadele öncesinde İstanbul'a geldi.
İspanyol ekibini taşıyan özel uçak saat 14.10 sıralarında İstanbul'a indi. Kafile, Genel Havacılık Terminali'ndeki pasaport işlemlerinin ardından kendileri için tahsis edilen otobüse bindi. Polis terminal çevresinde geniş önlem alırken, yaklaşık 15 kişilik taraftar da Madrid ekibini tezahüratlarla karşıladı. Kafile, daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan ayrılarak konaklayacakları otele hareket etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İspanyol ekibini taşıyan özel uçak saat 14.10 sıralarında İstanbul'a indi. Kafile, Genel Havacılık Terminali'ndeki pasaport işlemlerinin ardından kendileri için tahsis edilen otobüse bindi. Polis terminal çevresinde geniş önlem alırken, yaklaşık 15 kişilik taraftar da Madrid ekibini tezahüratlarla karşıladı. Kafile, daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan ayrılarak konaklayacakları otele hareket etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Takımın terminalden çıkışı
-Futbolcuların otobüse binişi
-Taraftarın sevgi gösterisi
-Teknik Direktör Zinedine Zidane otobüse binerken
-Otobüsün hareket etmesi
-Genel ve detaylar
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