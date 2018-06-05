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Real Madrid için en güçlü aday Massimiliano Allegri

İSTANBUL,() -  İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de teknik direktör olarak görev alabilecek en güçlü aday Massimiliano Allegri.  Real Madrid'i kimin çalıştıracağı henüz bilinmezken, İspanya basınında yer alan haberlere göre...

Real Madrid için en güçlü aday Massimiliano Allegri

İSTANBUL,() - 

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de teknik direktör olarak görev alabilecek en güçlü aday Massimiliano Allegri. 
Real Madrid'i kimin çalıştıracağı henüz bilinmezken, İspanya basınında yer alan haberlere göre en büyük adayın Massimiliano Allegri olduğu vurgulanıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un teknik direktörlük görevini sürdüren Allegri'nin, Real Madrid ile olan iyi ilişkiler, Şampiyonlar Ligi'ni üç kez kazanmış Real Madrid'in hocası Zinedine Zidane'ı yenebilen nadir hocalardan olması ve diğer taraftan Liverpool'un hocası Jürgen Kloop'un serbest kalma bedelinin çok yüsek olması, Totenham menejeri Mauricio Pochettino'nun Şampiyonlar Ligi ve kupa tecrübesi eksikliği sebebiyle tüm okları üzerine çekiyor.

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