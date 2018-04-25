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Real Madrid avantajı kaptı!

Bayern Münih - Real Madrid: 1-2 İSTANBUL,() UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Alman temsilcisi Bayern Münih kendi sahasında İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşılaştı. Real Madrid mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak,...

Real Madrid avantajı kaptı!

Bayern Münih - Real Madrid: 1-2

İSTANBUL,()

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Alman temsilcisi Bayern Münih kendi sahasında İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşılaştı. Real Madrid mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak, rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj yakaladı.
Allianz Arena'da oynanan müsabakaya etkili bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, 28'inci dakikada Joshua Kimmich'in golü ile 1-0 öne geçti. Bavyera temsilcisi soyunma odasına 1-0'lık üstünlük ile gitmenin hesaplarını yaparken, 44'üncü dakikada Real Madrid, Marcelo'nun ayağından gelen güzel gol ile durumu eşitledi ve devreye 1-1'lik beraberlikle girildi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna Bayern Münih hakim olsa da, 57'nci dakikada Rafinha'nın büyük hatası sonucunda rakibini eksik yakalayan deplasman ekibi, Marco Asensio'nun golü ile öne geçmeyi başardı: 1-2.
Bayern Münih, mücadelenin kalan bölümünde birçok gol fırsatından yararlanamazken, karşılaşmayı Real Madrid deplasmanda 2-1 kazanarak kendi sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti.

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