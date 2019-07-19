RB Leipzig - Galatasaray maçında meşale anonsu

Serhan TÜRK / INNSBRUCK () - RB Leipzig ile Galatasaray arasında oynanan hazırlık maçında sarı kırmızılı taraftarların sahaya meşale atmasının ardından anons yapıldı.

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'nın Tivoli eyaletinde sürdüren Galatasaray, sezonun ilk hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile karşılaştı. Mücadelenin 34'üncü dakikasında Galatasaraylı taraftarlar, rakip takım kalesinin arkasından sahaya meşale attı. Statta yapılan anonsun ardından Galatasaray'ın teknik heyeti ve sarı kırmızılı futbolcular, taraftarlara 'atmayın' uyarısında bulunurken, meşalelerin saha dışına atılmasının ardından müsabaka kaldığı yerden devam etti.

(FOTOĞRAFLI)