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Ramil Guliyev yine zirvede

İstanbul () - Atletizmde 200 metrede Dünya Şampiyonluğu bulunan Ramil Guliyev, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Diamond Lig'in 5. ayağı Oslo'da yapılırken,  200 metre yarışlarına Ramil Guliyev damga vurdu. Norveç'in başkenti Oslo'da...

Ramil Guliyev yine zirvede

İstanbul () - Atletizmde 200 metrede Dünya Şampiyonluğu bulunan Ramil Guliyev, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Diamond Lig'in 5. ayağı Oslo'da yapılırken,  200 metre yarışlarına Ramil Guliyev damga vurdu.
Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Diamond Lig etabı Bislett Games'te Ramil Guliyev, 200 metreyi kariyerinin en iyi ikinci derecesini koşarak kazandı. Ramil, yarışta 19.90'lık performansıyla birinci olurken, kendisine ait 19.88'lik Türkiye rekorundan sonra en iyi grafiğe imza koydu. Guliyev, bu zaferiyle Diamond Lig sıralamasında puanını 16'ya yükseltti.

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