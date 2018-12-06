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Ramil Guliyev 'Yılın Erkek Atleti' seçildi

Fatih Çintimar: "Ramil, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı" ERCAN ATA / ATİNA,() Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Balkan Atletizm Birliği (ABAF) tarafından 'Yılın Erkek Atleti' seçildi.  Berlin'de...

Ramil Guliyev 'Yılın Erkek Atleti' seçildi

Fatih Çintimar: "Ramil, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı"

ERCAN ATA / ATİNA,()

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Balkan Atletizm Birliği (ABAF) tarafından 'Yılın Erkek Atleti' seçildi. 
Berlin'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ramil Guliev, Balkan Atletizm Birliği'nin Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen gala gecesinde ödülünü aldı. 
Ramil Guliyev, "Bu şampiyonada Avrupa rekorunu kaçırdım. Ancak önümüzdeki Dünya Şampiyonası'nda 32 yıllık Avrupa 200 Metre rekorunu kıracağım" dedi. Milli atlete ödülünü ABAF Başkanı Dobromir Karamarinov ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar verdi.
FATİH ÇİNTİMAR: "RAMİL TÜRK SPOR TARİHİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI"
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Balkan Atletizm Birliği tarafında yılın atleti seçilen şampiyonumuz Ramil Guliyev'i yürekten kutluyorum. Ramil, bugüne kadar Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Tüm Türkiye adına bugün burada Ramil söz verdi. 32 yıldır kırılamayan rekor O'na nasip olacak" diye konuştu.
Organizasyonda ödül alan diğer sporcular ise şöyle: 
Yılın Kadın Atleti: Avrupa Şampiyonu Yunanistanlı üç adım atlamacı Paraskevi Papachristou 
Yılın Erkek Yıldız Atleti: Gençlik Olimpiyatları çekiç atma Şampiyonu Ukraynalı Mikhaylo Kokhan 
Yılım Kadın Yıldız Atlet: Gençlik Olimpiyatları üç adım atlama şampiyonu Bulgar Aleksandra Nacheva yükselen 

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