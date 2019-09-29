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Ramil Guliyev yarı finalde

17'nci Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre elemelerinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Ramil Guliyev, yarı finale yükseldi. Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın 3'üncü gününde Ramil Guliyev, erkekler 200...

SPOR 29.09.2019, 21:07
Ramil Guliyev yarı finalde
17'nci Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre elemelerinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Ramil Guliyev, yarı finale yükseldi.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın 3'üncü gününde Ramil Guliyev, erkekler 200 metre elemelerinde piste çıkarken, 20.27'lik derecesiyle serisinde 2'nci olarak yarı finale kaldı.
Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, yarın TSİ 20.50'de yarı finalde mücadele edecek.
RAMİL'İN İKİNCİ KULVAR PROTESTOSU!
200 metre elemelerinde yarı finale yükselme başarısı gösteren Ramil Guliyev, elemelerde seri başı olmasına rağmen ikinci kulvarda yarıştırılmasına, yarış sonrası yaptığı "2" işaretiyle tepki gösterdi.

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