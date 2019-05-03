Ramil Guliyev olimpiyatlara katılmaya hak kazandı

İSTANBUL,() - Ramil Guliyev, Elmas Lig'in ilk ayağında birinci olarak 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Elmas Lig'in ilk ayağında yarışan Ramil Guliyev, bu sezonki ilk yarışında 20 saniyenin altına inmeyi başarark, birinci oldu. Guliyev, Halife Stadyumu'ndaki 200 metre mücadelesinde 19.99 koşarak en yakın rakibinin 0.20 saniye önünde ipi göğüsledi.

Milli atlet, bu dereceyle aynı zamanda Tokyo 2020 vizesini de cebine koydu.

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