Ramil Guliyev'den Elmas Lig'de 2'ncilik

Milli atlet Ramil Guliyev, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig'in son ayağı olan Brüksel'de 200 metre yarışını 2'nci sırada bitirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen sezonun son ayağında erkekler 200 metrede piste çıkan milli sporcu Ramil Guliyev, 19.74 koşan ABD'li Noah Lyles'ın arkasında 19.86'lık derecesi ile 2'nci sırada yarışı bitirdi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Guliyev, sezonun kendi adına en iyi derecesini koştuğu yarışta Kanadalı Andre de Grasse da 19.87'lik derecesiyle 3'üncülüğü elde etti.

