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Ramil'den altın, Yasmani'den gümüş madalya (Ek bilgilerle ve fotoğraflarla yeniden)

TARRAGONA,() Akdeniz Oyunları'nda milli sporculardan Ramil Guliyev altın, Yasmani Copello Escobar gümüş madalya kazandı. İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18'inci Akdeniz Oyunları'nın 200 metre final yarışında piste çıkan dünya...

Ramil'den altın, Yasmani'den gümüş madalya (Ek bilgilerle ve fotoğraflarla yeniden)

TARRAGONA,()

Akdeniz Oyunları'nda milli sporculardan Ramil Guliyev altın, Yasmani Copello Escobar gümüş madalya kazandı.
İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18'inci Akdeniz Oyunları'nın 200 metre final yarışında piste çıkan dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, altın madalyanın sahibi oldu. Yarı finaldeki 20.50'lik derecesiyle adını finale ilk sırada yazdıran Fenerbahçeli milli atlet Ramil Guliyev, 5'inci kulvarda koştuğu final yarışını ise 20.15'lik derece ile ilk sırada tamamladı ve altın madalyaya uzandı.
Yarışta İtalyan Eseosa Desalu, 20.77'lik dereceyle ikinci olurken, üçüncülük ise 20.78'lik dereceyle Fransız Mickael-Meba Zeze'nin oldu.
Öte yandan bir diğer milli atlet Yasmani Copello Escobar, 400 metre engellide 48.76 ile ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

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