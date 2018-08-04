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Ramazan Sarı Avrupa Şampiyonu oldu

86 Kg'da Arif Özen finalde Erhan Yaylacı ve Oktay Güngör Bronz madalya maçına çıkacaklar İSTANBUL,() İtalya'nın Başkenti Roma'da devam eden Avrupa Gençler Serbest Güreş Şampiyonasında 79 kg'da Ramazan Sarı finalde Moldovalı...

Ramazan Sarı Avrupa Şampiyonu oldu

86 Kg'da Arif Özen finalde

Erhan Yaylacı ve Oktay Güngör Bronz madalya maçına çıkacaklar

İSTANBUL,()

İtalya'nın Başkenti Roma'da devam eden Avrupa Gençler Serbest Güreş Şampiyonasında 79 kg'da Ramazan Sarı finalde Moldovalı Adrian Grosul'u (7-4) yenerek Altın madalyanın sahibi oldu. 
Ramazan Sarı'nın altın madalyasının yanında 86 kg'da Arif Özen Ermeni rakibi Mher Markosyan'ı (6-0) Azerbaycanlı İslam İlyasov'u (10-0) sayı tuşuyla yenerek geldiği yarı finalde Gürcü rakibi Demur Megenieshvili'yi de (7-6) yenerek finale yükseldi. Türk güreşçi finalde Macaristan'dan Patrick Szurovszki  ile karşılaşacak 
92 kg Erhan Yaylacı yarı finalde Rus rakibi Azamat Zakuev' mağlup oldu. Erhan bu sonuçla Bronz Madalya için repesajdan gelecek Samuel Pataki - George maçının galibiyle karşılaşacak 
125 kg'da Oktay Güngör de yarı finalde Ukraynalı rakibi Yuri İdzniskyi'ye ilk devresi (6-6) biten maçta son anlarda verdiği puanlarla (14-10) yenildi 
Oktay, repesajdan gelecek Moldovalı Samhan Jabraliov ve Arnavut Paris Arepi maçının galibiyle bronz madalya mücadelesi verecek.

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