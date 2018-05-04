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Rally Phrygia 2018 start aldı

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,() Eskişehir'de Otomobil ve Motor Sporları Kulübü'nün organizasyonunda gerçekleştirilecek olan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan 'Rally Phrygia 2018' yarışları start aldı.  Eskibağlar Mahallesi...

Rally Phrygia 2018 start aldı

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,()

Eskişehir'de Otomobil ve Motor Sporları Kulübü'nün organizasyonunda gerçekleştirilecek olan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan 'Rally Phrygia 2018' yarışları start aldı. 
Eskibağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde yapılan yarışların startını Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç verdi. Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bulgaristan'dan 112 sporcunun 56 otomobille katıldığı yarışlar, 433,34 kilometrelik parkurda toplam uzunluğu 141 kilometre olan 4 özel etabın geçilmesinden oluşuyor. Eskişehir Otomobil Sporları İl Temsilcisi Nevzat Aslan, "Bu 4 etaplı ralli. 400 kişi görev yapacak. 56 kayıt, 112 sporcumuz var. Uluslararası ralli olduğundan dolayı yabancı gözlemcilerimiz ve yabancı pilotlarımız da var. 8 tane yabancı pilotumuz var yarışa katılan. Rallimizi Valilik belediyeler ile Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü katkıda bulundular. 2 yarışlar Pazar günü sona erecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Otomobillerin start alması
- Eskişehir Otomobil Sporları İl Teemsilcisi Nevzat Aslan'ın açıklamaları

FOTOĞRAFLI

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