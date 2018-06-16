Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik
İl İl Ramazan Bayramı Namaz saati
İl İl Ramazan Bayramı Namaz...
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava

Ragbi Milli Takımı, Avrupa Şampiyonasının hazırlıklarını sürdürüyor

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,() – TÜRKİYE Büyük Erkekler 7’li Ragbi A Milli Takımı 23-24 Haziran 2018 tarihinde Bosna Hersek’in Başkenti Saraybosna’da yapılacak olan Büyük Erkekler Avrupa 7’li Ragbi Konferans 1 Şampiyonası için Samsun’un...

Ragbi Milli Takımı, Avrupa Şampiyonasının hazırlıklarını sürdürüyor

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,() – TÜRKİYE Büyük Erkekler 7’li Ragbi A Milli Takımı 23-24 Haziran 2018 tarihinde Bosna Hersek’in Başkenti Saraybosna’da yapılacak olan Büyük Erkekler Avrupa 7’li Ragbi Konferans 1 Şampiyonası için Samsun’un Çarşamba ilçesinde kamp çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Türkiye Ragbi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Halit Doğan, Ragbi Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi Şenol Şen, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve Çarşamba Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, Milli Takım kampını ziyaret ederek sporcularla bayramlaştılar. Kamp ve yapacakları müsabakalar hakkında bilgi alan heyet sporcularla toplu fotoğraf alarak başarılar diledi.
Takımın son durumu hakkında bilgi veren Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, "Milli takım sporcularımız Milli Takımlar Baş Teknik Direktörü Cherokee Sylvain Ngue ve teknik ekibimiz nezaretinde güzel bir hazırlık süreci geçiriyor. Hedefimiz 23-24 Haziran tarihlerinde Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da yapılacak olan Büyük Erkekler 7’li Ragbi Avrupa Konferans 1 müsabakalarında şampiyon olarak bir üst lige çıkmak. Geçtiğimiz günlerde Hırvatistan’ın Zagreb kentinde yapılan Avrupa 7’li Kadın Ragbi Konferans 1 Şampiyonasında 2’ncilik elde ederek bir üst lige çıkmayı başararak önemli bir şampiyonluğa imza atan Türkiye Ragbi Federasyonu 22 Haziran Bosna Hersek'de gerçekleşecek olan Büyük Erkekler Avrupa 7’li Ragbi Konferans 1 Şampiyonasında aynı başarıyı göstererek ülkemiz adına önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor" dedi.
Mili takım 22 Haziran’da Samsun’daki çalışmalarını tamamlayarak Bosna Hersek‘e gidecek.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325