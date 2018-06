Ragbi Lig Turnuvası başladı

Ragbi Dernek Başkanı Yıldız: "Dünya Kupası'na davet edildik"

Bengi Özen: "Hedefimiz şampiyonluk"

Halil Gözüküçük: "Herkes oyunculara destek olmalı"

Buse Nur Arslanoğlu - Doğanay Yavuz / İSTANBUL,() -

Ragbi Lig Derneği tarafından düzenlenen 3'üncü Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası'nın ilk karşılaşmaları Kadıköy Kalamış sahilinde start aldı.

Toplamda 26 takımın katıldığı turnuvada, Sırbistan ve Lübnan'dan da önemli ekipler yer alırken, 300'den fazla sporcu Kalamış Parkı'nda kurdukları çadırlarda turnuva süresince kamp yapacaklar. Bugün başlayan ve yarın final maçları ile son bulacak Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası öncesinde Ragbi Lig Derneği Başkanı Gürol Yıldız, oyunculardan Bengi Özen ve Halil Gözüküçük, Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu.

YILDIZ: "DÜNYA KUPASI'NA DAVET EDİLDİK"

İlk gün gerçekleşecek olan karşılaşmaların öncesinde konuşan Ragbi Lig Derneği Başkanı Gürol Yıldız, toplamda 26 takımın katıldığını belirterek, "Bugün Fenerbahçe'de 3'üncü Uluslararası İstanbul Plaj Lig Turnuvası'nı oynuyoruz. İlk yılımızda 16 tane takım vardı, geçen yıl 20 tane takımımız vardı bu yıl ise 26 takımımız var ve çok güzel, başarılı geçiyor. Hedeflerimizden bir tanesi ise bu ligi, bu sporu sevdirmek. Ragbi dünyada da en fazla izlenen sporlardan bir tanesidir. Dünya Kupası, tüm dünyada 6'ncı sırada, o kadar izleniyor ve bizim gelecek hafta U20 Milli Takımı maçımız var Sırbistan'a karşı. Ağustos ayında Avrupa kongresine davet edildik. Avrupa kongresinde ise Bosna Hersek'e karşı bir maçımız olacak. Aynı zamanda 9'lu turnuvamızı yapacağız. En güzel hedeflerimizden ve hayallerimizden bir tanesi gerçekleşiyor ve Türkiye, Ragbi Lig Dünya Kupası'na davet edildi. Avustralya'da, Sydney'de oynanacak. 30 Ağustos'ta ve tüm dünyada Türk asıllı oyuncuları davet ediyoruz. Avustralya'da oynayan 4 tane çok iyi seviyede oyuncumuz var. Örneğin, Aydan Sezer, Emre Güler gibi oyuncularımız var. Bunlar çok güzel şeyler. Çok önemli bir şey olarak altını çizeyim, bizim bu sporu Türkiye'de federasyonlaştırdıktan sonra ragbinin gelişmesine çok büyük bir katkısı olacak. Sonrasının çok güzel olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

ÖZEN: "HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Yaklaşık olarak 8 yıldır ragbi oyuncusu olan Bengi Özen, her yaz sabırsızlıkla plaj ragbisini beklediklerini vurgulayarak, "İlk yılın şampiyonu, ikinci yılın finalistiyiz. Bu yıl da ev sahibi olarak bu turnuvayı düzenleyen kulübümüzü şampiyon yapmak istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Türkiye'de ragbi günden güne gelişiyor, öncelerde hiç kimse bilmiyordu Ragbi Lig nedir, nasıl oynanır ama şu an baktığımızda Türkiye'de hemen hemen birçok üniversitede var ve üniversitelerin dışında kulüp takımları da bir hayli artmaya başladı. Biz de Ragbi Lig Derneği olarak, daha çok federasyonlaşmaya hem kendi ülkemizde hem de uluslararası yurt dışı maçlarında kulübümüzü ve federasyonumuzu elimizden geldiğince daha çok geliştirmek için çalışıyoruz. Ben beden eğitimi öğretmeniyim, okulumda kendi U18 öğrencilerim var. Onlarla takım kurduk, elimden geldiğince ragbiyi tanıtmak istiyorum. Çünkü Türk sporuna çok yatkın olduğunu düşünüyorum. Umarım bunu da başaracağız, şu an çok gelişmiş durumda ama hedefimiz çok daha yüksek olacak. Milli takımın katıldığı turnuvalarla da daha çok televizyonlarda reklam yapıldıkça ragbiyi biz de daha çok tanıtacağımızı düşünüyoruz" dedi.

GÖZÜKÜÇÜK: "HERKES OYUNCULARA DESTEK OLMALI"

19 yaşından beri İngiltere'de ragbi oynayan Halil Gözüküçük, yalnızca bu turnuva için Türkiye'ye geldiğini belirtirken, "Buraya ragbinin gelişmesi için geldik. Türkiye'de gördüğümüz insanları ragbiye olan aşkı bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Buna bir katkımız olabilirse bizim için çok iyi. Ragbi, bütün sporlar gibi finansal olarak desteklenmesi gerekiyor. Ancak bu şu anda yok. Ama bütün insanların çabasıyla inşallah iyi yerlere gelecek. Ama Türkiye'deki varlıklı insanlara, sporseverlere de buradan bir çağrımız var. Bu çocukları desteklesinler çünkü hepsi kalpleriyle oynuyorlar, hepsi bayrak için bunları yapıyorlar. İnşallah Türkiye'yi hak ettiği yerlere getireceğiz. Bizim gibi büyük, güçlü ve karakterli bir ülkenin, ragbide bu kadar geri kalması bizi üzüyor ve bu çalışmaları gördükçe çok seviniyoruz ve buna elimizden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yurt dışında bizim koç olarak tanımladığımız çok Türk var. Bunları Türkiye'ye getirip, insanlara Türkçe olarak anlatabilseler çok iyi olacak. Çünkü buradaki çocuklar tam anlayamıyor. Onun için çalışmalar olsa, Türk olan oyuncuları buraya getirip çocuklarla tanıştırsalar, yardımcı olsalar çok daha iyi olacak" ifadelerine yer verdi.

