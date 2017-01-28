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Ragbi Federasyonu'nda yeni başkan Murat Pazan

  Ercan ATA - ANKARA /   Türkiye Ragbi Federasyonu Olağan Genel Kurulu bugün Spor Bakanlığı binasında yapıldı. Başkanlık için üç adayın evraklarını teslim ettiği genel kurula 152 delegeden oy kullanmaya 127 isim katıldı....

Ragbi Federasyonu'nda yeni başkan Murat Pazan

 

Ercan ATA - ANKARA /

 

Türkiye Ragbi Federasyonu Olağan Genel Kurulu bugün Spor Bakanlığı binasında yapıldı.

Başkanlık için üç adayın evraklarını teslim ettiği genel kurula 152 delegeden oy kullanmaya 127 isim katıldı. Adaylardan Efe Kırmızıer'in çekildiğini açıklamasının ardından, Ragbi genel kurulunda Murat Pazan ve Mustafa Aksu, başkanlık için yarıştı. 64 oy alan Pazan yeni bakan seçilirken diğer aday Aksu ise 61 oyda kaldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Ragbi Federasyonu'na başkan seçilen Murat Pazan, ''Kazanan camiamız oldu. Ayrımcılık yok. Biz bir aileyiz. Genel kurula katılan tüm delegelere teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde yarıştığım arkadaşım Mustafa Aksu'ya da çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Daha önce 2 defa iptal edilen ve 3.'sü yapılan Türkiye Ragbi Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu, Spor Tahkim Kurulu tarafından iptal edilmiş ve Spor Genel Müdürlüğü Avukatı Mehmet Aslan Kayyum olarak atanmıştı. Aslan, delege yapısını yeniden belirleyerek 8 delegenin oy kullanma hakkını iptal ederek federasyonu seçime hazırlamıştı.

Yeni başkan seçilen Murat Pazan'ın yönetiminde Şenol Babacan, Mensur Yılmaz, Hamza Aydoğdu, Filiz Çıkırıkçı, Bülent Güler, Erhan Saka, Ferudun Acar, Can Ensarioğlu, Adem Yakıncı, Fatih Koşar, Resul Kurt, Hakan Çoban, Muhammed Berdibek ve Güngör Doğanay yer aldı.

 

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