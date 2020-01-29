Son Dakika
Rafael Nadal'ı eleyen Dominic Thiem Avustralya Açık'ta yarı finalde
SPOR 29.01.2020, 16:23
Avustralya Açık Tenis Turnuvası Çeyrek Final müsabakasında dünya 5 numarası tenisçi Dominic Theim, dünya 1 numarası Rafael Nadal'ı 3-1'lik setler sonucunda mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Teniste yılın ilk grandslam turnuvası olan Avustralya Açık, çeyrek final maçları ile devam ediyor. Dünya 5 numarası Avusturyalı tenisçi Dominic Theim ve dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal'ın karşı karşıya geldiği çeyrek final müsabakasında kazanan taraf Theim oldu. Rafael Nadal'ı 4 set sonunda 7-6, 7-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup eden Dominic Theim, Avustralya Açık yarı finaline yükseldi. Thiem, yarı finalde Stan Wawrinka'yı eleyen Alexander Zverev ile karşı karşıya gelecek.
Yarı finalin diğer ayağında ise tenisin iki efsane ismi dünya 2 numarası Novak Djokovic ile İsviçreli Roger Federer karşı karşıya gelecek.
Teniste yılın ilk grandslam turnuvası olan Avustralya Açık, çeyrek final maçları ile devam ediyor. Dünya 5 numarası Avusturyalı tenisçi Dominic Theim ve dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal'ın karşı karşıya geldiği çeyrek final müsabakasında kazanan taraf Theim oldu. Rafael Nadal'ı 4 set sonunda 7-6, 7-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup eden Dominic Theim, Avustralya Açık yarı finaline yükseldi. Thiem, yarı finalde Stan Wawrinka'yı eleyen Alexander Zverev ile karşı karşıya gelecek.
Yarı finalin diğer ayağında ise tenisin iki efsane ismi dünya 2 numarası Novak Djokovic ile İsviçreli Roger Federer karşı karşıya gelecek.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Ocak 2020
|İmsak
|06:43
|Güneş
|08:10
|Öğle
|13:22
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:24
|Yatsı
|19:46
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|37
|3. Başakşehir
|19
|36
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|19
|14
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|67
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|23
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016