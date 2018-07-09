Rafael Nadal çeyrek finalde

Aynur TATTERSALL / LONDRA ()

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın yedinci gününde tek erkeklerde dünya 1 numarası Rafael Nadal, Jiri Vesely'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın yedinci gününde korta çıkan dünya 1 numarası İspanyol raket Rafael Nadal, Çek raket Jiri Vesely'i 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Oyunun başlangıcından sonuna dek oyuna ağırlığını koyan Nadal, karşılaşmayı 1 saat 53 dakikada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.

İki kez Wimbledon şampiyonu olan İspanyol tenisçi Nadal, çeyrek finalde Gilles Simon - Juan Martin Del Potro maçının galibiyle karşılaşacak.