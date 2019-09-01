Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, İstanbul'a geldi.Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, futbol A takım idari direktörü Şükrü Hanedar, menajer Ahmet Bulut ve ailesi ile birlikte Monako'dan kalkan özel uçakla saat 20.00'de İstanbul'a ulaşan Radamel Falcao'yu binlerce sarı kırmızılı taraftar karşıladı.Falcao ve ailesi uçaktan indiği sırada, Kolombiyalı futbolcunun çocuklarına Galatasaray forması giydirilirken, Falcao ve ailesi sonrasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nin çıkışına yöneldi. Terminalin çıkışında bekleyen binlerce Galatasaray taraftarının sevgi gösterisiyle karşılaşan Falcao, taraftarlara üçlü çektirdi ve 'Falcao' yazılı atkıyı tutarak selam verdi.Galatasaraylı taraftarlar ise yaktıkları meşaleler ve söyledikleri marşlar ile yıldız futbolcuya 'Hoş geldin' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Falcao'nun Atatürk Havalimanı'ndan görüntüleri

- Taraftarların görüntüleri

- Meşaleden görüntüler