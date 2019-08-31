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Radamel Falcao, Galatasaray'da
Galatasaray bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray yönetiminden edinilen bilgiye göre, Falcao transferindeki tüm pürüzlerin giderildiği ve transferin resmi imzaya kaldığı bildirildi. Falcao’nun...
SPOR 31.08.2019, 18:32
Galatasaray bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı.
Galatasaray yönetiminden edinilen bilgiye göre, Falcao transferindeki tüm pürüzlerin giderildiği ve transferin resmi imzaya kaldığı bildirildi.
Falcao’nun yarın öğlen saatlerinde Galatasaray 2’nci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile birlikte özel uçakla İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Galatasaray yönetiminden edinilen bilgiye göre, Falcao transferindeki tüm pürüzlerin giderildiği ve transferin resmi imzaya kaldığı bildirildi.
Falcao’nun yarın öğlen saatlerinde Galatasaray 2’nci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile birlikte özel uçakla İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
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