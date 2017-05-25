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Quaresma Portekiz milli takımına çağrıldı

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Nani ve Bruno Alves de aday kadroda yer aldı İstanbul () Portekiz Milli Takımı'nın Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacağı özel maç ve Letonya ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması...

Quaresma Portekiz milli takımına çağrıldı

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Nani ve Bruno Alves de aday kadroda yer aldı

İstanbul ()

Portekiz Milli Takımı'nın Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacağı özel maç ve Letonya ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
karşılaşması ve FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrosuna Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Nani ve Bruno Alves de çağrıldı.
Portekiz, 3 Haziran Cumartesi günü özel maçta Kıbrıs Rum Kesimi'ni ağırlayacak, 9 Haziran Cuma günü ise 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Letonya ile deplasmanda karşılaşacak. Portekiz Milli Takımı ayrıca, 17 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Meksika, Rusya ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek.
Teknik direktör Fernando Santos şimdiden aday kadroyu açıklarken şu oyuncuları tercih etti:
Kaleci: Beto ve Rui Patricio (Sporting Lizbon), Jose Sa (Porto)
Defans: Bruno Alves (Cagliari), Cedric (Southampton), Eliseu (Benfica), Jose Fonte (West Ham United), Luis Neto (Zenit), Nelson Semedo
(Benfica), Pepe (Real Madrid), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) Orta saha: Adrien Silva (Sporting Lizbon), Andre Gomes (Barcelona),
Danilo Pereira (Porto), Joao Mario (Inter), Joao Moutinho (Monaco), Pizzi (Benfica), William Carvalho (Sporting Lizbon)
Forvet: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), Luis Nani (Valencia), Andre Silva (Porto), Bernardo Silva (Monaco), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting Lizbon)
 

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